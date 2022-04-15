Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Kocaelispor ile Bandırmaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Kocaelispor- Bandırmaspor maçı canlı izle | Kocaelispor- Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

KOCAELİSPOR- BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Kocaelispor ile Bandırmaspor arasındaki maç, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Furkan Aksuoğlu yönetiyor. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve A. Uğur Sarı yapıyor.

KOCAELİSPOR- BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

KOCAELİSPOR- BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Kocaelispor ile Bandırmaspor arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KOCAELİSPOR- BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KOCAELİSPOR İLK 11

1. KORCAN ÇELİKAY

6. MEHMET TAŞ

7. MUSA NİZAM

12. ATİLA TURAN

22. DİMİTRİS KOLOVOS

24. BABACAR GUEYE

28. MOUHAMED DIOP

32. MEHMET YILMAZ

35. MAZLUM DEMİR

70. SAMED ALİ KAYA

77. BENHUR KESER

BANDIRMASPOR İLK 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

12. OKAN ALKAN

3. ALLYSON AIRES DOS SANTOS

4. LOKMAN GÖR

22. CANER CAVLUN

10. KERİM AVCI

6. REMİ JOSE MİCHEL MULUMBA

16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL

33. LEVENT AYÇİÇEK

80. BEYKAN ŞİMŞEK

11. PHILIPPE PAULIN KENY