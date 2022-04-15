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Kocaelispor- Bandırmaspor maçı canlı izle | Kocaelispor- Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 32. hafta maçında Kocaelispor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Kocaelispor- Bandırmaspor maçı canlı izle | Kocaelispor- Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Kocaelispor- Bandırmaspor maçı canlı izle | Kocaelispor- Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Kocaelispor ile Bandırmaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Kocaelispor- Bandırmaspor maçı canlı izle | Kocaelispor- Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

KOCAELİSPOR- BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Kocaelispor ile Bandırmaspor arasındaki maç, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi  hakem Furkan Aksuoğlu yönetiyor.  Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve A. Uğur Sarı yapıyor. 

KOCAELİSPOR- BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE 

KOCAELİSPOR- BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Kocaelispor ile Bandırmaspor arasındaki maç, TRT Spor  kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KOCAELİSPOR- BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KOCAELİSPOR İLK 11

1. KORCAN ÇELİKAY
6. MEHMET TAŞ
7. MUSA NİZAM
12. ATİLA TURAN
22. DİMİTRİS KOLOVOS
24. BABACAR GUEYE
28. MOUHAMED DIOP
32. MEHMET YILMAZ
35. MAZLUM DEMİR
70. SAMED ALİ KAYA
77. BENHUR KESER

BANDIRMASPOR İLK 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
12. OKAN ALKAN
3. ALLYSON AIRES DOS SANTOS
4. LOKMAN GÖR
22. CANER CAVLUN
10. KERİM AVCI
6. REMİ JOSE MİCHEL MULUMBA
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
33. LEVENT AYÇİÇEK
80. BEYKAN ŞİMŞEK
11. PHILIPPE PAULIN KENY

Bölge Gündem Editör Ekibi
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