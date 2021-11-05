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Kocaelispor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 12. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Bu kapsamda Kocaelispor ile Bursaspor karşılaşacak. Peki Kocaelispor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorulara ilişkin cevaplara haberimizde yer verdik...

Kocaelispor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında Kocaelispor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Kocaelispor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Cevapları sizler için haberimizde derledik...

KOCAELİSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Bursaspor maçı 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele Kocaeli'de, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

KOCAELİSPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Bursaspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KOCAELİSPOR - BURSASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kocaelispor - Bursaspor maçının hakemi Kutluhan Bilgiç olacak. Bilgiç'in yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Murat Temel yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Çağatay Lakot görev alacak.

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