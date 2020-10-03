Misli.com 2. Lig'de 3. hafta heyecanı sürüyor. Bu hafta oynanacak maçların arasında Kocaelispor - Çorum FK maçı bulunuyor. İki takım arasındaki zorlu mücadele hakkında haberimizden bilgi alabilirsiniz. İki takım arasındaki son mücadelede Çorum FK, deplasmanda 3-0 kazanmıştı. Peki, Kocaelispor - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig'de Kocaelispor - Çorum FK arasında oynanacak mücadele 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Kocaeli Stadyumunda oynanacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Burak Taşkınsoy yönetecek. Burak Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Barış Çardaklı ve Efe Kurtuluş üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF arasındaki yayın hakları anlaşması neticesinde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Kocaelispor - Çorum FK arasında oynanacak zorlu karşılaşma, Pazar günü saat 19.00'da Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com web tv|Misli.com maç izle|Misli.com indir