Kocaelispor - Diyarbekirspor: 2-1
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kocaelispor sahasında Diyarbekirspor'u 2-1 yendi.
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Erdem Temel (xx), Kadir Günal (xx), Murat Yanat (xx)
KOCAELİSPOR: Volkan Mert (xxx) - Kadir (xxxx), Kemal Can (xxx), Mert Yavuz (xxx), Hamza Mutlu (xxx) (Dk. 75 Rıza xx), Sefa Narin (xxx) (Dk. 68 Mehmet Celil xx), Burak Süleyman (xxx) (Dk. 49 Gökdeniz xxx), Sinan Pektemek (xx), Mesut (xxxx), Onur (xxx), Ali Keten (xxx)
DİYARBEKİRSPOR: Ramazan (xx) - Fikret (xx), Osman (xx), Gökhan (xx), Emre (xxx), Sedat (xx), Salih (xxx) (Dk. 84 Vedat), Raşit (xx) (Dk. 60 Taner Çekiç x), Mustafa (xx), Aytaç (xx) (Dk. 68 Hakan x), Aykut (xxx)
GOLLER: Dk. 11 (P) Burak Süleyman, Dk. 85 Sinan Pektemek (Kocaelispor) - Dk. 45+3 Aykut (Diyarbekirspor)
SARI KARTLAR: Sefa, Gökdeniz (Kocaelispor) - Osman, Fikret, Emre (Diyarbekirspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kocaelispor sahasında Diyarbekirspor'u 2-1 yendi.
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DHA
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