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Kocaelispor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kocaelispor ile Erzurumspor takımları karşılaşacak. Peki Kocaelispor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Kocaelispor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kocaelispor ile Erzurumspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Kocaelispor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

ALTAY - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Erzurumspor maçı 10 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak. Müsabaka saat 20.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Kocaeli'de, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

ALTAY - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Erzurumspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KOCAELİSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kocaelispor - Erzurumspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ile Deniz Turgut yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Efe Tanrıverdi görev alacak.

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