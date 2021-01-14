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Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon CANLI | Misli.com CANLI YAYIN

TFF 2. Lig Beyaz Grupta Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı oynanıyor. Karşılaşmanın canlı yayın linkini haberimizden bulabilirsiniz.

Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon CANLI | Misli.com CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı oynanıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, canlı izleme bilgilerine haberimizden ulaşabilir. Zorlu mücadele, saat 13.00'de Kocaeli Stadı'nda başladı. 

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Karşılaşmanın hakemi, Burak Taşkınsoy olacak. Burak Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Önder Çalış ve Şafak Nalbantoğlu üstlenecek. 

İLK 11'LER

Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Taha Batuhan Yayıkcı, Batuhan Er, Yiğit Ali Bayrak, Murat Cem Akpınar, Benhur Keser, Mesut Özdemir, Bahattin Köse

Hekimoğlu Trabzon: Abdülaziz Demircan, Uğur Arslan Kuru, Miraç Acer, Yasin Palaz, Mustafa Çakır, Bahadır Erol, Oğuz Kocabal, Caner Aktaş, Serkan Odabaşoğlu, Burhan Eşer, Batuhan Karadeniz

Onur Çelik
Spor Editörü


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