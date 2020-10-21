Misli.com 2. Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Beyaz Grup'ta mücadele eden Kocaelispor - İnegölspor, 6. haftada karşılaşıyor. Bu sezon ligin orta sıralarında bulunan Kocaelispor, çıktığı 4 maçta 7 puan toplayarak 7. sırada yerini aldı. İnegölspor'un ise kötü gidişatı sürüyor. Bursa ekibi, 5 maçta yalnızca 2 puan toplayabildi ve 18. sırada yerini aldı. Peki, Kocaelispor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KOCAELİSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup'ta 21 Ekim Çarşamba (bugün) saat 14.00'de Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak olan Kocaelispor - İnegölspor, galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı, Süleyman Bahadır yönetecek. Süleyman Bahadır'ın yardımcılıklarını ise Hasan Cebeci ve Bedirhan Soydemir üstlenecek.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. hafta oynanacak olan Kocaelispor - İnegölspor maçı da bugün saat 14.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

Misli.com canlı izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da haftanın 2. ve 3. Lig maçları