Son dakika| Adalet Bakanı Gül'den Anayasa açıklaması: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağızBurcu Özberk'ten şaşırtan itiraf: Evlenmeden de anne olabilirim!DigiAile seminerleri ile kuşaklar arası uyum sağlanıyor!Amed Sportif - Hekimoğlu Trabzon maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI YAYINMEB'den lise öğrencilerine 15 bin soruluk "Mobil Soru Bankası" uygulaması!Gelinim Mutfakta 3 Şubat Çarşamba puan durumu |3 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI YAYINEyüpspor - Sakaryaspor maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI YAYINİnstagram'da silinen fotoğrafları geri getirme | İnstagram'da silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir?Star TV Yayın Akışı | Sol Yanım yeni bölümde neler olacak?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI YAYIN

Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü arasında 21. hafta mücadelesi oynanacak. Karşılaşmanın canlı izleme linkleri haberimizde mevcut...

Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Hafta içi oynanacak 23. hafta karşılaşmalarında Kocaelispor ile Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Bu ligde Kocaelispor evinde 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 4 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Manisa FK deplasmanda 9 maçtır kazanıyor, toplamda 19 maçtır kaybetmiyor. Van Spor, 51 puanla 1'inci sırada bulunurken, Manisa Futbol Kulübü ise 35 puanla 5'inci sırada bulunuyor. 

MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Sezon öncesi TFF ile Misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşması ile birlikte Misli.com mobil uygulamaları üzerinden haftanın dikkat çeken 2. Lig maçları ücretsiz olarak yayınlanıyor. Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü maçı da Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulundu. Karşılaşma, bugün saat 13.00'de Kocaeli Stadı'nda oynanacak. 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

İLK 11'LER

Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Musa Nizam, Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Batuhan Er, Murat Cem Akpınar, Yılmaz Özeren, Mesut Özdemir, Tahir Babaoğlu, Burak Süleyman    

Manisa Futbol Kulübü:  Ömer Kahveci, Ahmet Kesim, Recep Burak Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Sertaç Çam, Abdurrahman Emir Alagöz ,Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış, Zahit Fındık, Okan Eken    

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT