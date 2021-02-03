Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Hafta içi oynanacak 23. hafta karşılaşmalarında Kocaelispor ile Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Bu ligde Kocaelispor evinde 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 4 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Manisa FK deplasmanda 9 maçtır kazanıyor, toplamda 19 maçtır kaybetmiyor. Van Spor, 51 puanla 1'inci sırada bulunurken, Manisa Futbol Kulübü ise 35 puanla 5'inci sırada bulunuyor.

MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Sezon öncesi TFF ile Misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşması ile birlikte Misli.com mobil uygulamaları üzerinden haftanın dikkat çeken 2. Lig maçları ücretsiz olarak yayınlanıyor. Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü maçı da Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulundu. Karşılaşma, bugün saat 13.00'de Kocaeli Stadı'nda oynanacak.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

İLK 11'LER

Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Musa Nizam, Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Batuhan Er, Murat Cem Akpınar, Yılmaz Özeren, Mesut Özdemir, Tahir Babaoğlu, Burak Süleyman

Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci, Ahmet Kesim, Recep Burak Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Sertaç Çam, Abdurrahman Emir Alagöz ,Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış, Zahit Fındık, Okan Eken