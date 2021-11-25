Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kocaelispor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Kocaelispor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

KOCAELİSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Menemenspor maçı 27 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Kocaeli'de, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

KOCAELİSPOR - MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Menemenspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor HD, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 97, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Fil Box 74, Vodafone TV 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KOCAELİSPOR - MENEMENSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kocaelispor - Menemenspor maçını hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Adem Cinek görev alacak.