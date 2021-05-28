Kocaelispor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, hangi kanalda ? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Misli.com 2. Lig Play Off final müsabakasında Marmara Bölgesinde yer alan birbirine komşu iki takım Kocaelispor ve Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Final müsabakasını kazanacak olan takımın TFF 1.Lig'e yükseleceği maç, iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Kocaelispor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ? İşte detaylar...

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA ?

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı 28 Mayıs Cuma günü oynanacak. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan zorlu müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve D Smart platformu içerisinde yer alan Smart Spor kanalından ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi Koray Gençler yapacak.

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı D Smart platformu içerisinde yer alan Smart Spor ve Smart Spor HD kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Spor Smart kanalını izlemek için tıklayınız.