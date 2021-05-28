Merve Özbey'in eşi kimdir? Kenan Koçak kimdir, nereli, kaç yaşında?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii açılışında konuşuyor (CANLI)UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Manchester City- Chelsea maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi?Merve Özbey kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler?İstanbul'un Fethi ile İlgili Sözler ve Mesajlar 2021 (yazılı, resimli)SON DAKİKA! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: İddianame hazırlandı!Şarkılar Bizi Söyler 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?Aydın'da dehşet veren cinayet! Eniştesinin tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybettiEmre Tyler Mays kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Emre Tyler Mays cinayeti sonucu ne oldu?Büyük gün geldi: Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Kocaelispor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, hangi kanalda ? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, hangi kanalda ? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Kocaelispor ile Sakaryaspor, Misli.com 2. Lig Play Off final maçında karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de Kocaelispor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? sorularına yanıt arıyorlar.

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, hangi kanalda ? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Misli.com 2. Lig Play Off final müsabakasında Marmara Bölgesinde yer alan birbirine komşu iki takım Kocaelispor  ve Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Final müsabakasını kazanacak olan takımın TFF 1.Lig'e yükseleceği maç, iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Kocaelispor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ? İşte detaylar... 

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA ?

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı 28 Mayıs Cuma günü oynanacak. İstanbul'daki  Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan zorlu müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve D Smart platformu içerisinde yer alan Smart Spor kanalından ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi Koray Gençler yapacak. 

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı D Smart platformu içerisinde yer alan Smart Spor ve Smart Spor HD kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Spor Smart kanalını izlemek için tıklayınız.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT