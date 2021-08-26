Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Takımlar bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefliyor. Bu kapsamda Kocaelispor ile Samsunspor'un karşı karşıya geleceği maçla ilgili Kocaelispor - Samsunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki araştırılıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

KOCAELİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

28 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Kocaeli'da, Kocaeli Stadı Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Kocaelispor - Samsunspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

KOCAELİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor kanalını canlı olarak izlemek için Kocaelispor - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.