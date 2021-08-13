TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başladı. İlk hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Kocaelispor - Ümraniyespor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

KOCAELİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

Kocaelispor ile Ümraniyespor arasındaki mücadele 16 Ağustos 2021 Pazartesi bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kocaeli'nde, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı izlemek için Kocaelispor - Ümraniyespor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

KOCAELİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bu karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. TRT Spor'u canlı olarak izlemek için Kocaelispor - Ümraniyespor maçı canlı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Ayrıca TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.