TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başlıyor. İlk hafta mücadelesinde ise Kocaelispor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Kocaelispor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

KOCAELİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Ümraniyespor arasındaki mücadele 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kocaeli'nde, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ahmet Ecevit olacak.