Kocaelispor-Uşakspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Beyaz Grupta 16. hafta oynanacak olan Kocaelispor-Uşakspor maçının canlı izleme detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Uşak Spor deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır berabere kalıyor, toplamda 8 maçtır kaybetmiyor. Kocaelispor, 10 maçta 17 puana ulaşarak 10. sırada yerini aldı. Uşakspor ise 14 maçta 26 puana ulaşarak 4. sırada bulunuyor. İşte, Kocaelispor-Uşakspor maçının canlı izleme detayları...

KOCAELİSPOR-UŞAKSPOR MAÇININ CANLI İZLEME DETAYLARI

Kocaeli Stadı'nda oynanacak olan Kocaelispor-Uşakspor maçı bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Ferhan Kestanlıoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ersin Erbay ve Uğur Başdaş üstlenecek. Karşılaşma, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz takip edilebilir.

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