Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | Misli.com canlı yayın

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Beyaz Grupta oynanacak olan Kocaelispor ve Zonguldak Kömürspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Kocaelispor toplamda 3 maçtır kazanıyor. Bu ligde Zonguldak Kömürspor deplasmanda 8 maçtır kazanamıyor. Kocaelispor, 12 maçta topladığı 23 puanla sıralamanın 7. basamağında yer alıyor. Zonguldak Kömürspor, 16 maçta 17 puan topladı ve 11. sırada yer aldı. Peki, Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KOCAELİSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Misli.com 2. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Zonguldak Kömürspor karşılaşıyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele, bugün saat 13.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Şevket Teker yönetecek. Şevket Teker'in yardımcılıklarını ise Tansu Doğan Yılmaz ve İbrahim Ethem Potuk üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TFF ile Misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belirli 2. Lig maçları Misli.com mobil uygulamaları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kocaelispor ile Zonguldak Kömürspor maçı da bu hafta Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı saat 13.00'de Misli.com IOS ve Android üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?