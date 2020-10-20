Kocaelispor'da localar 20 bin TL'den satışa çıkacak

2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, elindeki locaları 20 bin TL'den satışa çıkaracak. İnegöl maçı öncesi ise loca koltuk kapasitesinin yarısına denk gelen 79 koltuğu 250 liradan taraftarlara satışını yapacak.

2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, localarını satışa çıkarıyor. TFF'nin locaların yüzde 50'sinin taraftara açılabileceğini açıklaması sonrasında çalışma başlattıklarını dile getiren Kocaelispor Basın Sözcüsü Abdülkadir Yılmaz, eldeki 15 boş locayı 20 bin liradan satacaklarını duyurdu. Körfez Brunga Spor Tesisleri'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Kocaelispor Basın Sözcüsü Abdülkadir Yılmaz, "TFF locaların yüzde 50'sini taraftara açtı. Kocaelispor'un toplam 49 locası bulunuyor. Bunların 34'ü zaten daha önce çoğunlukla kurumsal firmalara verilmişti. Maraton tarafında 15 boş locamız var. Her bir locayı 20 bin liradan satışa çıkarıyoruz. Bu locaların 13'ü 10 kişilik, ikisi ise 14'er kişilik. Çarşamba akşamı oynanacak İnegöl maçında satılacak bilet sayısı ise 79. Bir bilet 250 liradan kulüp binasından satılacak" dedi.

Deplasman masraflarını da yöneticilerin sırayla üstlendiğini belirten basın sözcüsü Abdülkadir Yılmaz, yeni teknik direktör Erhan Altın'ın İnegöl maçında kulübede yerini alacağını söyledi. Yılmaz, Afyon ve İnegöl maçlarında da galibiyet priminin kişi başı 11 bin lira olduğunu açıkladı.

Sakatların durumuna değinen Yılmaz, sözleşmesinde sakatlığıyla ilgili özel madde bulunan ve takımla düz koşuya başlayan Aydın Karabulut'un sakatlığı nüksedip üst üste 3 maç oynayamaması halinde sözleşmesinin tek taraflı feshedileceğinin de altını çizdi.