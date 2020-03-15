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Kocaelisporlu taraftarlarından takımlarından ilginç uğurlama

TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında Kocaelispor'un, 1877 Alemdağspor'u ağırladığı maç öncesi taraftarlar, korona virüse karşı önlem alarak takımlarını uğurladı.

Kocaelisporlu taraftarlarından takımlarından ilginç uğurlama

TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında Kocaelispor'un, 1877 Alemdağspor'u ağırladığı maç öncesi taraftarlar, korona virüse karşı önlem alarak takımlarını uğurladı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında Kocaelispor, 1877 Alemdağspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi ev sahibi ekibin taraftarları korona virüse karşı hijyenik önlem alarak takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar koruyucu kıyafet ve maske takıp, meşalelerle Kocaelispor'u stada uğurlarlarken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA




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