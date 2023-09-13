Kocaelispor’u ağırladı, yemek ücretini ödemeyince ortalık karıştı

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk'ün,Kocaelispor'u ağırladığı yemek organizasyonunun 23 bin TL'lik ücretini ödemediği iddia edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kocaelispor’u ağırladı, yemek ücretini ödemeyince ortalık karıştı

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk'ün,Kocaelispor'u ağırladığı yemek organizasyonunun 23 bin TL'lik ücretini ödemediği iddia edildi. Bunun üzerine harekete geçen Kocaelispor, 23 bin liralık TL ödeyerek esnafın mağduriyetini giderdi.

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, 9 Eylül Cumartesi günü Kapanönü Sokak'ta bulunan bir restoranda, Kocaelispor'u ağırladı. Organizasyona; Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, futbolcular ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisini karşılıksız bırakmayan futbolcular, taraftarların formlarını da imzalamayı ihmal etmedi.

23 bin TL yemek ücreti ödenmedi

Yemek sonrası İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk'ün 23 bin TL'lik ücreti ödemediği ileri sürüldü. Bunun üzerine Kocaelispor Başkanı Engin Koyun harekete geçti. Başkan Koyun'un talimatıyla hesabın ödediği kaydedildi.

"Misafir olarak katıldığımız bir programda böyle bir hadise yaşanacağı aklımızın ucundan geçmemiştir"

Kocaelispor'dan konuyla ilişkin yapılan açıklamada, "İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Merkezi (İKM) Başkanı Murat Öztürk'ün davetlisi olarak 09.09.2023 tarihinde Kapanönü'nde değerli İzmitli esnaflarımızla, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Söz konusu programda yine İKM Başkanı tarafından Kapanönü'nde yemeğe davet edildik. Bu yemeğin parasının ödenmediğini daha sonra basın yoluyla öğrenmiş bulunmaktayız. İzmitlilerle buluşma programımız bizler açısından ne kadar mutluluk verici olduysa, hesap ödenmemesiyle ilgili bir haberde kulübümüzün adının geçmesinden daha fazla üzüntü duyduk. Durumdan o an haberimiz olsa, gereği mutlaka yapılacaktı. Ancak misafir olarak katıldığımız bir programda böyle bir hadise yaşanacağı aklımızın ucundan geçmemiştir. Öncelikle yemek yediğimiz mekan sahibi esnafımızın mağduriyetini Kocaelispor Kulübü olarak ivedilikle giderdiğimizi, İKM Başkanı tarafından söz verilen yemek parasını kulübümüz tarafından bugün sabah ödendiğini belirtmek isteriz. Bizleri o gün son derece misafirperver bir şekilde ağırlayan, yakın ilgi gösteren mekan sahibi Barkın Atakan'a ayrıca teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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