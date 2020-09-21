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  3. Kocaelispor’un ilk maçı, dev ekranda izlendi!

Kocaelispor’un ilk maçı, dev ekranda izlendi!

Kocaelispor, 2. Lig'de sezonun ilk maçına çıktı. İzmit Belediyesinin hazırladığı etkinlik ile Kocaelispor - Sarıyer maçı, dev ekranda taraftarla birlikte izlendi.

Kocaelispor’un ilk maçı, dev ekranda izlendi!

İzmit Belediyesi, Kocaelispor'un 2020-2021 sezonunda ilk maçı olan Sarıyer mücadelesini tüm Kocaelispor severlerine led ekranda naklen yayınladı.

Misli.com 2. Lig 2. Grupta mücadele eden Kocaelispor'un Sarıyer ile oynadığı 2020-2021 sezonunun ilk maçı, İzmit Belediyesi Belsa Plaza önünde naklen taraftarlarla buluştu.

Sosyal mesafe kurallarına uyum gösterilerek izlenen Kocaelispor- Sarıyer mücadelesinde gol sesi çıkmadı. 0-0 berabere biten maçta Kocaelispor ile Sarıyer birer puan alarak ligdeki yerlerini korudu.

Kocaelispor’un ilk maçı, dev ekranda izlendi!

Led ekranda naklen yayınlanan Kocaelispor-Sarıyer maçını, kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden yediden yetmişe tüm taraftarlar izlerken, maç esnasında başlayan yağmur heyecanı bölemedi.

Kocaelispor'un net gol pozisyonlardan yararlanamadığı maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. Kocaelispor ikinci hafta mücadelesinde Manisa FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sıradaki maçı heyecanla bekleyen yeşil-siyahlı taraftarlar, İzmit Belediyesinin yapmış olduğu naklen yayın ile Kocaelispor'u desteklemeye devam etmek istediklerini belirtti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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