"Kocaeli'yi uluslararası ticaret merkezine dönüştürdük"

KOCAELİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kocaeli'nin ulaşım ve erişim hizmetleri için 12 milyar 145 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. YİD kapsamında yapılan yatırımları da kattığımızda bu rakam 25 milyar 280 milyona çıkıyor. Bu yatırımlarla Kocaeli'yi ulaşım anlamında dünyaya entegre ettik ve tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük." dedi.



Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Toplantısı'nda konuşan Bakan Turhan, Avrupa ile Orta Doğu arasında geçiş koridoru üzerinde bulunan Kocaeli'nin, İstanbul'a olan yakınlığıyla da büyük bir avantaja sahip şehir olduğunu, kentin İstanbul'dan sonra Türk imalat sanayi üretimine yaptığı yüzde 13'lük üretim katkısının bu durumu gözler önüne serdiğini söyledi.

Turhan, Kocaeli'nin, ekonomik faaliyetlerinde sanayi payının yüzde 51 gibi önemli bir oranda olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye araç üretiminin yaklaşık yüzde 36'sı Kocaeli'nden karşılanmaktadır. Şehrin, Türkiye kimya sanayi içerisindeki payı yüzde 27'dir. Türkiye metal sanayinin yüzde 19'unu da Kocaeli karşılamaktadır. Bunlar gurur verici rakamlar. Ayrıca kara, deniz ve demir yolu ulaşımında sağladığı ciddi avantajlar sayesinde gelişimini sürdürmeye ve önemini korumaya devam edebilecek bir potansiyele sahiptir. Çünkü ulaşım olanaklarının bu kadar çeşitli olması ve 3 uluslararası havalimanına yakınlığı Kocaeli'yi çok cazip kılıyor." diye konuştu.

Cengiz Topel Havalimanı'nın, İstanbul'daki havalimanlarına yakınlığına işaret eden Turhan, İzmit Körfezi'nin doğal bir liman oluşu ve deniz ulaşımı açısından Anadolu'nun en iç noktasına erişim imkanı sunmasının da Kocaeli'nin işlek bir deniz yoluna sahip olmasını sağladığını ve limanlarının önemini artırdığını dile getirdi.

- "Yabancı sermayeli işletmeler İstanbul'dan sonra en çok Kocaeli'yi tercih ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, çağımızda artan endüstriyel üretim ve dünya ticaretinin, denizcilik sektörüne büyük bir ivme kazandırdığını ve kazandırmaya devam etiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu nedenledir ki yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmeler İstanbul'dan sonra en çok Kocaeli'yi tercih etmektedir. Kocaeli'de faaliyet gösteren sanayi firmalarının yüzde 10'u uluslararası firmalardan oluşuyor. Sanayiciler açısından Kocaeli'yi değerli kılan bir diğer faktör de kombine taşımacılığın en iyi şekilde uygulandığı bir konumda bulunmasıdır. Bakanlık olarak çalışmasını yaptığımız ticaret ve konteyner limanlarıyla lojistik köy çalışmalarıyla hızlı ve konvansiyonel demir yolu yatırımlarıyla da Kocaeli'nin bu potansiyelini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyoruz. Kocaeli'nin ulaşım ve erişim hizmetleri için 12 milyar 145 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. YİD (yap-işlet-devret) kapsamında yapılan yatırımları da kattığımızda bu rakam 25 milyar 280 milyona çıkıyor. Bu yatırımlarla Kocaeli'yi ulaşım anlamında dünyaya entegre ettik ve tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük."

Turhan, İstanbul'dan Kocaeli'ye gelmek için bir zamanlar 2 saat yol gidildiğini, üstelik o tarihlerde bu kadar yoğunluğun olmadığını dile getirerek, "Biz ne yaptık? Kocaeli'yi başta İstanbul olmak üzere tüm komşularına yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. 80 yılda yapılan 150 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu 281 kilometreye çıkardık. 485 kilometre yolu sıcak asfaltla kapladık. Kocaeli'yi İzmir'e bağlayacak İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi'nin de önemli bir bölümünü hizmete aldık. Osmangazi Köprüsü açıldığı günden bu yana Körfez'deki transit trafiğin önemli bir bölümünü çekmeye başladı. Otoyol tamamlandığında 18 ilimiz, ticari ve sanayi olarak birbirine bağlanmış olacak. Yine aynı şekilde yapımı hızla devam eden Kuzey Marmara Otoyolu da Kocaeli için çok önemli bir yatırım. Toplam uzunluğu 398 kilometre olan bu projemizin Kocaeli'nde 77 kilometre ana yol, 37 kilometre bağlantı yolu ve 61 kilometre kavşak kolu bulunmaktadır. Malum, Kurtköy-Liman kavşağı kesiminin tamamını trafiğe açtık ve bu hizmetimiz her açından Kocaeli'mize refah getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattını açtıklarını, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Konya ve Ankara'yı birbirine YHT ile bağladıklarını aktaran Turhan, bu sayede Ankara-Kocaeli arasını 3 saate, Kocaeli'nin sanayi ilçesi Gebze'ye ise İzmit'ten ulaşımı 20-25 dakikaya düşürdüklerini kaydetti.

- "Türkiye lojistik sektörüne 2 milyon ton taşıma kapasitesi sağlamış olacağız"



Turhan, özellikle otomobil sektörü ve buna bağlı yan sanayiye hitap edecek, ithalat ve ihracat taşımaları için büyük önemi bulunan Köseköy Lojistik Merkezi'nin ilk etabını açtıklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Köseköy Gar sahasında 340 bin metrekarelik alan üzerinde yürütülen lojistik hizmetini de unutmamak gerekiyor. Kalan kısmın yapımı için de ihale hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Söz konusu lojistik merkezi tamamlandığında, Türkiye lojistik sektörüne 2 milyon ton taşıma kapasitesi sağlamış olacağız. Kocaeli'ye ise 694 bin metrekare lojistik alan kazandırılacak. Bu arada inşallah Kocaeli için kritik önemdeki demir yolu projesini de hayata geçireceğiz. O da Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Hızlı Demiryolu projesi. Bu hat İpek Demir Yolu güzergahının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil edecektir. Bu kapsamda, 118 kilometrelik Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı kısmında etüt-proje çalışmalarını tamamladık. Bütçe imkanları dahilinde yapım ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Ayrıca 22 kilometrelik İstanbul Havalimanı-Çatalca kısmında yer teslimi yaparak proje çalışmalarına başladık. 1/25.000 ölçekli çalışmalar onaylanmış olup, 1/5.000 ölçekli proje çalışmalarına devam edilmektedir."

Bakan Turhan, sanayi kenti Kocaeli'de "açılmaz" denilen Cengiz Topel Havalimanı'nı 2011'de hizmete alarak tarifeli seferleri başlattıklarını, Cengiz Topel Havalimanı'ndan Trabzon Havalimanı'na haftanın 3 günü karşılıklı seferler düzenlendiğini anlatarak, talepler üzerine başka illere de seferler düzenlenmesi konusunda çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

- "Limanlarımız yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurmuş olacak"



Denizcilik alanında önemli çalışmalar yaptıklarını, feribot ve arabalı vapur seferleri geliştirdiklerini, birçok balıkçı barınağı inşa ettiklerinden bahseden Turhan, şöyle devam etti:

"Bu yatırımların olumlu sonuçlarını Kocaeli'nin gelişen ekonomisi ortaya koymaktadır. Kocaeli'nin 2002 yılında 1 milyar 268 milyon dolar olan ihracatı 2018 yılında 8 milyar 903 milyon dolara çıktı. İthalatı ise 1 milyar 124 milyon dolardan 13 milyar 976 milyona yükseldi. Tabii Kocaeli'de üretilip İstanbul merkezli firmalar tarafından yapılan ihracatı da eklersek bu rakamın çok daha yüksek olduğunu biliyoruz.

Bununla birlikte bu bölgeye yılda ortalama 15 bin gemi uğruyor. Bölgede yılda yaklaşık 60 milyon ton yük elleçlenmekte. Bu kapsamda tüm limanların daha modern bir hale gelmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bakanlık olarak limanların kentsel, sanayi, ticari yapılaşmayla paralel şekilde planlanması, ulaşım ağlarının çok modlu taşımacılığa izin verecek şekilde dizayn edilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yeşil Liman Projesi'nin bu kapsamda Kocaeli ve İzmit Körfezi için büyük bir gereklilik olduğuna inanıyorum. Kocaeli'deki bütün limanlarımızın Yeşil Liman sertifikası için gereklilikleri yerine getirerek modernize olması, hem Körfezi daha yaşanılır kılacak hem de enerji ve iş verimliliğini artıracaktır. Bununla birlikte limanlarımız yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurmuş olacaktır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kocaeli'nin geleceği ve daha iyi yerlere gelmesi için yasal düzenlemeler ve altyapı yatırımı olmak üzere ne gerekiyorsa hepsini yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bakanlık yetkilileri, sanayiciler ve iş adamları katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA