Kocaispir: “Deprem tazminatı yıl sonuna kadar devam edecek”

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, deprem tazminatının yıl sonuna kadar uzatılacağı müjdesini verdi.

Kocaispir, sabah erken saatte şantiyede mesaiye hazırlanan işçileri ziyaret etti. Birim müdürleri ile birlikte şantiye ziyaretini gerçekleştiren Kocaispir, işçilere elleri ile çorba ikram ederek beraber kahvaltı yaptı.

Şantiyeyi gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kocaispir, burada işçilere hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı kararı ile şubat ayında başlatılarak 6 ay süre ile deprem bölgesindeki kamu görevlilerine verilen aylık 2.059,99 TL deprem tazminatının yıl sonuna kadar uzatılacağı müjdesini verdi.

Yeni yıl ile birlikte işçi maaşlarında önemli bir düzenleme yapılacağını belirten Kocaispir, "Biz Yüreğir Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Yüreğir'imize ve 107 mahallemize hep birlikte hizmet ediyoruz. Daha güzel, daha modern, daha yaşanabilir bir Yüreğir için adanmışlık ruhuyla fedakârca ve özveriyle çalışan tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)