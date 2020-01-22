Kocaispir: "Her zaman yanınızda olacağız"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, voleybolda Adana il birincisi olan Şehit Muharrem Erdoğan Ortaokulu kız ve erkek takımlarını belediyede ağırladı. Misis'ten Adana birincisinin çıkmasının çok önemli olduğunu belirten Kocaispir, "Misis'ten bir başarı hikayesi çıktı. Kendilerinden sonra gelen nesle örnek olacaklardır. Çocuklarımızın her zaman yanında olup, destekleyeceğiz" dedi.

Şehit Muharrem Erdoğan Ortaokulu Müdürü Seçkin Yıldır, Havraniye Mahalle Muhtarı Durmuş Ünal, voleybol takımı antrenörleri Barış Şahin, Murat Gözergil ve voleybolda Adana şampiyonu olan öğrencileri makamında kabul eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, öğrencilere eşofman takımı, top, spor ayakkabı temin edileceğini söyledi. Kocaispir, "Güçlü rakiplerinizi yenerek küçük bir bölgeden şampiyon olmanız çok değerli. Sizlerle gurur duyuyoruz. Voleybolu ve sporu hiç bırakmayın. Sizler, sizden sonra gelecek olan nesillere örnek olacaksınız. Sizleri bölge şampiyonu ve ardından Türkiye şampiyonu olarak görmek istiyoruz" diye konuştu.

Yüreğirli gençler için yeni spor sahaları yapacaklarını belirten Başkan Kocaispir, "Yapacağımız spor sahalarından birini Misis'e yapmak şart oldu. Misis'te gençlerimizin böyle başarılı sonuçlar almalarını çok önemsiyoruz. Kızlarımızın 6 Şubat'ta erkeklerimizin ise 16 Şubat'ta yapacağı bölge şampiyonluğu maçlarında başarılar diliyorum. Bölge şampiyonluğunda birinci olup, Türkiye şampiyonasına gitmeleri için belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde destekleyeceğiz. Adana'yı ve Yüreğir'i en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphem yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA