Kocaispir, okulun ilk günü öğrencileri yalnız bırakmadı

2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çalarken, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yeniden okullarına kavuşan öğrencileri okulun ilk günü yalnız bırakmadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kocaispir, okulun ilk günü öğrencileri yalnız bırakmadı

2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çalarken, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yeniden okullarına kavuşan öğrencileri okulun ilk günü yalnız bırakmadı.

Kocaispir ve Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, 2023 - 2024 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek tatil sonrası ilk derslerinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik'in de hazır bulunduğu ziyarette Kocaispir, öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Okul bahçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerin ardından sınıfları ziyaret ederek çocuklarla sohbet eden Kocaispir, öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir eğitim dönemi temennisinde bulundu. Öğrencilere anne, baba ve öğretmenlerinin sözlerini dinlemeleri yönünde nasihatlerde bulunan Kocaispir: "Derslerinize çalışmanızın yanında boş zamanlarınızda kitap okuyarak kendinizi sürekli yenilemelisiniz. Sizleri tekrar okullarınızda, sınıflarınızda gördüğüm için çok mutlu oldum. Hepinize derslerinizde zihin açıklığı diliyorum. Yeni eğitim öğretim dönemi hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kocaispir, okulun ilk günü öğrencileri yalnız bırakmadı

Kocaispir, okulun ilk günü öğrencileri yalnız bırakmadı

Kocaispir, okulun ilk günü öğrencileri yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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