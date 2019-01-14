Kocaköy’de öldürülen 2 teröriste yardım ve yataklıktan 5 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda öldürülen iki teröriste yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda öldürülen iki teröriste yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar köyü kırsalında önceki gün düzenlenen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından bölgede başlatılan çalışmalarda, teröre yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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