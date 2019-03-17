Kocamaz, Anamur’da toplu açılış törenine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur ilçesinde yapımı tamamlanan otogar, mezbahana ve kanalizasyon hattı hizmetlerinin toplu açılış törenini katıldı.

Açılış öncesi salonu dolduran yoğun kalabalığa seslenen Kocamaz, "2014 öncesi sizlere gelerek desteklerinizi istemiştim. O zamanlar beni sadece Tarsus Belediye Başkan adayı olarak tanıdınız. Bize güvendiniz, destek verdiniz. Büyükşehir Belediye Başkanı olduk. Biz ittifaksız bir şekilde o göreve geldik. Biz bu mücadelede, millete hizmet yolunda sonuna kadar varız. Demokrasi bayrağını taş binadan indirtmeyiz. Mersin acemi ellere bırakılamayacak kadar önemli bir şehirdir. Mersin, bugün geldiği barış, huzur ve kardeşlik ortamının sürdürülebilmesi ve hizmetlerin devamı için hep birlikte çalışmak istediğimiz, dünyanın önemli kentleri arasına getirmek istediğimiz bir şehir. Hizmet bizim işimiz diyoruz. Bu hizmeti yaparken şahsım olarak söylüyorum. İllaki belediye başkanı olmaya gerek yok. Biz bu millete gönül vermişiz, bu millete sevdalıyız. Mersin'i seviyoruz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz ve yıllardır mücadelesini verdiğimiz bu kenti daha ileri noktalara götürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bundan sonra da mezara kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Anamur'a yapılan hizmetler hakkında vatandaşlı bilgilendiren Başkan Kocamaz, "Bugün hem yeni otogarımızın hem mezbahamızın hem de Ören kanalizasyon hattımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz mevcut ekonomik kriz nedeniyle asfalt firmaları bizi çok yordu. Otogarımız tamamlandı ancak sadece asfalt çalışması kaldı. Mersin'de biz göreve geldiğimizde ruhsatlı, modern ve kurallara uygun bir tek Tarsus mezbahası vardı. Biz merkez dahil Silifke, Mut ve Anamur'da yeni mezbahalar yaptık. Gülnar ve Çamlıyayla'da eski mezbahaları modernize ettik, yasal hale getirdik. İnşallah bu çalışmalar bundan sonra da devam edecek. Bu hizmetlerimiz Anamur'a ve tüm Mersinimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben bugüne kadar verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Başkan Kocamaz'a çiçek ve plaket takdim ederken, Kılıç Mahalle Muhtarı Osman Gültekin ve Lale Mahalle Muhtarı Muhammed Ali Altun da Başkan Kocamaz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim ettiler. Daha sonra protokol üyeleri dualar eşliğinde hizmetlerin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA