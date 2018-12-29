Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Kazanamayacağım hiçbir seçime girmedim" dedi.

Gülnar ve Mut ilçelerinde görev yapan muhtarlar ile bir araya gelerek onlarla hem sohbet edip sıkıntılarını dinleyen hem de görevde oldukları süre boyunca Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirmiş olduğu hizmetlerden söz eden Başkan Kocamaz, "Biz doğru bildiğimiz yolda bunda sonra da aynı minvalde yürümeye devam edeceğiz. Çok şükür bizim kimseye veremeyeceğimiz bir hesabımız yok. 1994'te o günün şartlarında, teknoloji de bu kadar gelişmemişti, biz de belediyeciliğin ne olduğunu bu kadar bilmiyorduk. Ama 1995 yılından sonra ben hep bilimsel çalıştım. Açık söyleyeyim kazanamayacağım hiçbir seçime de girmedim. Önceden yaptırdığım araştırmalar neticesinde vebal benim sırtımda kalıyorsa, yani vatandaş bu işi bizim üzerimize koyuyorsa ve kazanabileceksek seçime girdik" ifadelerini kullandı.

"Biz bir yola çıktık, niyetimiz halis"

Millete hizmet edebilmek için yola çıktıklarını ve muhtarlardan da destek beklediklerini dile getiren Kocamaz, "Biz bir yola çıktık, niyetimiz halis. İyi niyetle çıktığımız bu yolda Cenab-ı Allah akıbetimizi de hayır edecektir diye düşünüyoruz. Bugüne kadar Cenab-ı Allah bize yardımını hiç esirgemedi. Çünkü dediğim gibi biz hiçbir art niyet olmadan sadece bu millete hizmet edebilmek için yola çıktık. Ben bu konuda hepinizin desteğini bekliyorum. Zaten bize en çok desteği muhtarlar verdi. İnşallah bizi yarı yolda bırakmazsınız. Hedefi sonuna kadar birlikte taşırız ve hizmetlere de kaldığımız yerden hep birlikte devam ederiz" diye konuştu.

"Önümüzdeki süreçte de hizmetleri vatandaşımıza kazandıracağız"

Ülkede son dönemlerde yaşanan sıkıntılardan ve karışıklıklardan söz eden Kocamaz, "Ülkemiz son yıllarda büyük bir kamaşa yaşıyor. Bu kadar hengamenin arasında biz cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetleri vatandaşımızın ayağına götürdük. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha fazla hizmetleri vatandaşımıza kazandıracağız. Hayatlarını kolaylaştıracağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA