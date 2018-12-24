Kocamaz: "Mersin’e hizmet için yoğun çaba gösterdik"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, uzun yıllardır göz ardı edilen bölgelerdeki sorunların büyük bir kısmını kısa sürede çözüme kavuşturduklarını belirterek, "Şuana kadar yapılmamış birçok hizmeti hayata geçirdik. Bu 57 aylık süre içerisinde Mersin ilk defa titredi ve kendine döndü" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Aydıncık, Anamur ve Bozyazılı muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlara yönelik açıklamalarda bulunan Kocamaz, 2014 yılından bu yana muhtarlarla beraber Mersin'in tüm ilçelerine hizmet verdiklerini ve sıkıntıların çözümü için her fırsatta bir araya gelmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kırsalda hizmeti öncelik sırasına aldıklarını belirten Kocamaz, "Cumhuriyet tarihi boyunca kırsalda yeterli hizmet alamamış yerleşim alanlarına öncelik tanımamızdan dolayı su ve yol sözü verdiğimiz köylerimizin eksikliklerini tamamlamış durumdayız. Söz verdiğimizin dışında fazla olarak yaptıklarımız da, eksikliklerimiz de var. Bu süreçte sizlerle sık sık bir araya geldik. Özellikle Muhtarlık İşleri Dairemiz ve şube müdürlüklerimiz sizlerle her gün bir arada oldular ve problemlerin çözümü konusunda yoğun bir gayret gösterdiler. Biz ilçe ayrımı gözetmeden muhtarlarımızla ve belediye başkanlarımızla Mersin'e hizmet etmek için yoğun bir çaba gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Biz Mersin'e sahip çıktık"

İlçe merkezinde de hiçbir ayrım gözetmeden belediye başkanları ve muhtarlarla birlikte hizmetlerin yapılmasına yönelik yoğun gayretler gösterdiklerini aktaran Kocamaz, "Uzun yıllar göz ardı edilmiş bölgelerin sıkıntılarının kısa bir sürede tamamen ortadan kaldırılması mümkün değil. Ama şu ana kadar yapılmamış birçok hizmeti hayata geçirdik. Ancak Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar nedeniyle yatırımlar durduruldu. Bu 57 aylık süre içerisinde Mersin ilk defa titredi ve kendine döndü. Aziz Atatürk 1923 yılında Mersin'e geldiğinde "Mersinliler Mersin'e sahip çıkın" demiş ama Mersinliler bunu 2014 yılına kadar ertelemişlerdi. Biz vatandaşların birleşmesi, bütünleşmesi, Mersin'e ve meseleye sahip çıkmasıyla birlikte göreve geldik ve Atamıza da verdiğimiz sözün içini doldurup, sizin talimatlarınız doğrultusunda Mersin'e sahip çıktık. Mersin'i hizmetlerle nakış nakış işledik. Daha yapacak çok işimiz var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA