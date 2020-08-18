Kocan Kadar Konuş: Diriliş komedi türünde sinema severlerin beğenisini toplamış ve büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Kocan Kadar Konuş: Diriliş merak konusu oldu. Peki Kocan Kadar Konuş: Diriliş konusu nedir? Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimdir?

2016'nın ilk yerli romantik komedisi, geride bıraktığımız yılın en sevilen filmlerinden birinin devamı olan Kocan Kadar Konuş: Diriliş oldu. İşte Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncuları...

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde, senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu’na ait olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan’ın hikayesine de gölge eder: Aileler. Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciye tıpkı ilk filmdeki gibi romantik ve eğlenceli bir hikaye vaat ediyor, serinin ikinci filminde de kahkaha hiç eksik olmuyor. Şebnem Burcuoğlu’nun çok satan ikinci romanından uyarlanıyor.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI KİMDİR?

Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Hümeyra, Baran Erdoğan ve Nevra Serezli filmin kadrosunda yer alıyor.

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