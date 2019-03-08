Kocaoğlu: "Tarımın kurtuluşu şirketleşmede değil kooperatifleşme de"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kınık'tan önemli mesajlar verdi. Tarımın kurtuluşunun şirketleşmede değil, kooperatifleşme de olduğunun altını çizen Başkan Kocaoğlu, AK Parti'nin büyükşehir adayı Nihat Zeybekçi'nin gündeme getirdiği "holding tipi" Tarım A.Ş. modelinin çiftçiden çok şirket karını gözeteceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, görevi devredeceği 31 Mart Yerel Seçimleri öncesindeki veda ziyaretlerini Kınık ve mahalleleriyle sürdürdü. Başkan Kocaoğlu, CHP'nin Kınık adayı Ahmet Özkan ve İlçe Başkanı İsmail Yılmaz'ın da eşlik ettiği gezi kapsamında; Dündarlı, Cumalı, Hamzahocalı, Taştepe, Çaltı, Kocaömerli ve Poyracık'ta vatandaşlarla buluştu. Son olarak Kınık merkezde kalabalık bir topluluğa seslenen Başkan Kocaoğlu, önemli mesajlar verdi.

Türkiye'nin hem ekonomik, hem de siyasi açıdan zor bir dönemden geçtiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçim sürecinde ayrıştırıcı ve toplumu kutuplaştırıcı bir dil kullanmasının yanlışlığa dikkat çekti. Topluma harç olması gereken isimlerin rakiplerine karşı yaralayıcı bir üslup kullandığını belirten Başkan Kocaoğlu, "CHP bu ülkeyi kuran, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. Hangi hakla bu partiye "bölücüdür, teröristtir, zillettir" diyebilirsiniz. Bu şaşkınlıktan, naçar kalmaktan başka bir şey değildir. Ayrımcılık derde deva değil başa beladır" diye konuştu.

Çiftçinin, hayvancının, kırsaldaki tüm üreticilerin kalkınması için iyi niyet ve samimiyetle çalıştıklarını ve karşılıklı oluşturulan güven sayesinde birlikte yol yürümeyi başardıklarını belirten Kocaoğlu, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekçi'nin kurmayı vaat ettiği Tarım A.Ş. modelini de değerlendirdi. Zeybekçi'nin sunduğu birçok projeyi zaten uyguladıklarını dile getiren Başkan Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"AKP adayı bizim yaptıklarımızı saymış, bir de demiş ki tarım şirketi kuracağız. Şirket ne yapar? Senin malını alır, satar. Biz şirket gelsin, komisyoncunun yerini alsın demiyoruz. "Üretici kooperatiflerde örgütlensin, kooperatifin sahibi olsun" diyoruz. Girdileri toptan alsın, maliyeti düşsün. Çıkan ürünü de el birliğiyle toptan satsın, karlılığını artırsın. "Holding tipi" Tarım A.Ş. modelinde ise çiftçiden çok şirket karını gözeteceksin; çünkü şirket bilançoya bakacak, çiftçinin kazancına değil. Dediler ki; "burada balcılık yapıyoruz'. Arı verdik, kovan verdik destekledik. Dediler ki; menengiç ağaçlarımız var. On binlerce menengiç ağacını Antep fıstığıyla aşıladık, destekledik. Sadece Kınık'ta bin 300 tane koyun keçi dağıtık. 200 binin üzerinde fidan verdik. Bütün arazi yollarını asfaltlamaya çalıştık. Bunlar sadece 5 yılda yaptıklarımız."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Poyracık'ta bir vatandaşın "Başkanım sizi emekli olduktan sonra da aramızda görmek istiyoruz" şeklindeki çağrısını "Adaylık biter hemşehrilik bitmez. Mutlaka bir çayınızı içmeye gelirim" sözleriyle yanıtladı.

Kaynak: İHA