Koçarlı Bağarcık, ekoturizm merkezi oluyor

-Aydın'da ekoturizm çalışmaları kapsamında pilot bölge seçilen Koçarlı'nın Bağarcık kırsal mahallesindeki atım durumdaki okul "Latmos Bağarcık Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ne dönüştürülecek.

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Hizmet ve Ürünler Şube Müdürlüğü'nün bünyesindeki ekoturizm çalışmaları kapsamında Aydın'da pilot bölge seçilen Koçarlı'ya bağlı Bağarcık bölgesinde yapılan çalışmalar, Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay başkanlığında yerinde incelendi.

Bölgede yapılan çalışmaları Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Odun Dışı Hizmet ve Ürünler ve Ekoturizm Şube Müdürü Yüksel Yandamdık, Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yılmaz Akkan, Müze Araştırmacısı Aynur Akkan, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Kırsal Kalkınma Projeleri Koordinatörü Vet. Gökçe Yıydırım, Sanat Tarihçisi U. Özgür Özel, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve orman personelleri katıldı.

Bağarcık'tan başlayıp, aynı alanda biten bir rota üzerinde doğal ve kültürel kaynak değeri olan 15 alan tespit edildi. 8 bin yıllık Prehistorik kaya resimleri, kutsal alanlar, antik yollar, savunma yapıları, ilginç jeolojik oluşumlar, anıtsal nitelik kaşıyan ağaçlar, endemik ve nadir bitki örnekleriyle ilgili ekoturizm yönetim planı hazırlanacak. Sonraki aşamalarda köyde atıl vaziyette duran ilkokulun düzenlenerek Latmos Bağarcık Ziyaretçi Tanıtım Merkezi haline dönüştürülmesi düşünülüyor. Yapılan çalışmadan sonra Bağarcık muhtarı Ali Türk ile yapılan sohbette, köydeki vatandaşların istekleri ve turizmle ilgili beklentileriyle ilgili notlar alındı.

Bağarcık'tan sonra, bölgedeki devasa boyutta bir kayanın üzerine inşa edilmiş Çörlenasar Kalesi'nde inceleme yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karakaya kırsal mahallesinde bulunan Latmos Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nde bir inceleme yapıldı. Merkezin çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Latmos bölgesinin doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunması ve tanıtılması için yapılan çalışmalar, aynı zamanda yöre insanlarına ekonomik olarak katkı yapmasını amaçlıyor. Birçok kurumun işbirliğiyle yapılan çalışmalar pilot bölge olan Bağarcık'ta başlatılırken, süreç içinde daha geniş alanlara yayılması düşünülüyor.

Kaynak: İHA