Koçarlı’da belediye ve vatandaş virüse karşı omuz omuza verdi

Koçarlı Belediyesi'nin hassasiyet ve titizlikle tüm sahada gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmaların, Koçarlı halkından tam destek geldi.

Koçarlı Belediyesinin virüs ile mücadele konusunda sürdürdüğü çalışmalara, vatandaşlar da tüm ekip ve ekipmanları ile katıldı.

Topyekun olarak omuz omuza verilen Korona virüs dezenfekte çalışmaları için Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan "Birlik ve Beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde Koçarlı halkının bu sağ duyulu yaklaşımı için teşekkür ediyorum. Bizim tüm gayemiz ve çalışmalarımız halkımızın bu elem virüs vakasından minimum düzeyde etkilenmesidir. Sosyal ekonomik ve başta sağlık olmak üzere bir çok konuda mücadele ettiğimiz Korona virüsü ile ilgili olarak Koçarlı Belediyesi ve Şahsım Nedim Kaplan olarak 7/24 vatandaşlarımın destekçisi olduğumun bilinmesini isterim. Birlik ve Beraberliğimiz daim olduğu sürece hiç bir virüsün bizi etkileyemeyeceğinden de eminim.

Koçarlı Belediyesi olarak Korona virüs dezenfektan çalışmalarımız Cadde ve sokaklardan çöp konteynırlarına aklınıza gelebilecek her yerde hızla devam edecektir. Tüm saha çalışmalarımızı da ara vermeden sürdüreceğiz. Tüm Sağlık Çalışanlarımıza da Azim ve Cesaretle gösterdikleri çabayı Koçarlı Halkı adına teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca vatandaşlarımıza çağrı da bulunarak virüs tehlikesi atlatılana kadar "Evde Kal" mesajını da tekrar iletmek istiyorum. Destek veren tüm Vatandaşlarımıza da kamuoyu nezdinde tekrar teşekkürlerimi iletirim. Başından bu yana dediğimiz gibi Bu ilçeye değer Her şey Koçarlı için" dezenfekte çalışmaları konusunda bilgi verdi.

Kaynak: İHA