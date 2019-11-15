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  3. Kocası boşanma davası açtı! Pişman olup çatıya çıktı

Kocası boşanma davası açtı! Pişman olup çatıya çıktı

Adana'da eşini ve engelli oğlunu terk eden Yasemin A. (32), kocası boşanma davası açınca pişman olup, çatıya çıktı.
15 Kasım 2019 Cuma 11:21

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