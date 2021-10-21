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  3. Kocası darp ederek öldürmüştü! Akrabası tabutu başında intikam yeminleri etti

Kocası darp ederek öldürmüştü! Akrabası tabutu başında intikam yeminleri etti

Eşi tarafından darp edilerek öldürülen Fatime Gül Özyer'in cenazesi Kilis'te defnedildi. Kadının bir yakını cenazede, ''Eğer senin yerine 10 adam almazsam. Eğer senin saçının her teline 10 adam almazsam'' diyerek katil kocaya tepkisini gösterdi.

Kocası darp ederek öldürmüştü! Akrabası tabutu başında intikam yeminleri etti

Kilis'in Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesinde 13 Ekim tarihinde 29 yaşındaki Muhammet Mahmut Özyer eşi Fatime Gül Özyer’e şiddet uygulayarak ağır yaraladı. Fatime Gül Özyer beyin kanaması geçirdi. Kilis Devlet Hastanesinden Gaziantep'e sevk edilen Özyer burada gerçekleştirilen tüm müdahalelere karşın bir haftanın sonunda hayata gözlerini yumdu.

Eşi darp ederek öldürmüştü! Akrabası intikam yemini etti

CENAZE TABUTU KALDIRILIRKEN İSYAN ETTİ

Fatime Gül Özyer'in cenazesi yakınları tarafından Kilis'e getirildi. Cenaze namazı Kayabaş Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. Sonrasında ise gözyaşları içerisinde Kilis Asri Mezarlığına gömüldü. Daha 25 günlük olan bebekleri, yakınları tarafından tabutun yanına getirildi. Cenaze namazının kılınmasından sonra Özyer'in tabutu kaldırıldığı sırada, bir yakını tabuta yaklaşarak ve tabuta eliyle vurarak, "Eğer senin yerine 10 adam almazsam, Eğer senin saçının her teline 10 adam almazsam'' diyerek öfkesini dile getirdi.

Eşi darp ederek öldürmüştü! Akrabası intikam yemini etti

ÇOCUKLARI 25 GÜN ÖNCE DOĞMUŞTU

Mahmut Özyer ve Fatime Gül Özyer 1 buçuk yıl önce evlenmişlerdi. Evlendikten sonraki süreçte çiftin problem yaşadıkları, sürekli tartışma içerisinde oldukları ve kavga ettikleri aktarıldı. 25 gün önce ise bir çocuklarının doğduğu belirtildi. Olayın sonrasında Mahmut Özyer tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 25 günlük bebeklerini ise arkada bıraktılar.

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