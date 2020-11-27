Kocası 'Eşim intihar etti' demişti! 4.kattan attığı ortaya çıktı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 20 Eylül'de 24 yaşındaki Firuze Ercan ve kocası G.E. (33), evlerinin tadilatta olması nedeniyle kaldıkları arkadaşlarının evinde tartışma yaşadı. Balkonda çıkan tartışmada Firuze Ercan 4.kattan aşağı düştü. Koca G.E. , polise verdiği ifadesinde eşinin intihar ettiğini iddia etti.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKINCA GERÇEĞİ BİR BİR ANLATTI

Bu sırada yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kadın kendine gelince gerçek ortaya çıktı. Hastanede polise ifade veren Firuze Ercan, evlerinin tadilatta olması nedeniyle bir süredir bir arkadaşlarının evinde kaldıklarını ve bu nedenle annesine gitmek istediğini söylemesi üzerine 2 yıllık eşi ile tartıştıklarını ve eşinin kendisini darp ederek kolundan tutup balkona savurduğunu ifade etti.

BASİT YARALAMA SUÇUNDAN DAVA AÇILIP SERBEST BIRAKILDI

Bu sırada yere düşerek yaralandığını söyleyen genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan koca G.E. hakkında çıkarıldığı Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesinde ‘Basit yaralama’ suçundan dava açıldı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

''ÖLSEYDİM İNTİHAR DENİLİP ÜSTÜ KAPATILACAKTI''

Olaya ilişkin hiçbir kamere kaydı ve tanığın olmaması nedeniyle ölmesi durumunda olayın intihar olarak kapatılacağını söyleyen genç kadının sol bacağı ile yüzümün sol kısmına protez takıldı. Bacağında da 3 santimetrelik kısalma olan kadın, kocasından şikayetçi olduğunu ve boşanma davası açtığını söyledi.

KORUMA KARARI VERİLDİ

Mahkeme tarafından koruma kararı verilen kadının hastanedeki tedavisi sürerken, mağdur kadının avukatı ise olayın basit yaralama olmadığını söyleyerek cinayete teşebbüs olması nedeniyle davanın ağır ceza mahkemesinde açılmasını talep etti.