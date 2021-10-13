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  3. Kocası için yapmış! İç çamaşırında uyuşturucu sakladı!

Kocası için yapmış! İç çamaşırında uyuşturucu sakladı!

Adana'da uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşılan bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda üç kişi gözaltına alındı. Bir miktar uyuşturucu kadının iç çamaşırından çıktı. Kadının, kocasını kurtarmak için bu yola başvurduğu öğrenildi.

Kocası için yapmış! İç çamaşırında uyuşturucu sakladı!

Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda İddialara göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıçam Mahallesi'nde dini nikahlı olan Nurullah A. (20) ile C.H.’nin (19) evde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Polis eve baskın düzenledi.

NARKOTİK KÖPEĞİ İLE ARAMA YAPILDI

Polis hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama başlattı. Polis köpeğinin evde bazı noktalara tepki vermesiyle kadın polis, C.H.’nin üzerinde yaptığı aramada iç çamaşırına gizlenmiş halde olan uyuşturucu hapı ele geçirdi. Polis evli olan çifti ve evde bulunan Caner Z.’yi (24) gözaltına aldı.

Kocası için yapmış! İç çamaşırında uyuşturucu sakladı!

KOCASINI KURTARMAK İÇİN SAKLAMIŞ

Evde yapılan aramada tek pakette 40,31 gram bonzai, 55 sentetik ecza hap, 29 uyuşturucu hap bulundu. Emniyetteki sorguda zanlı koca ifadesinde karısının kendisini kurtarmaya çalışmak için hapları iç çamaşırına sakladığını ve uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Kadın ise emniyette susma hakkını kullandı. Basın mensuplarına ise uyuşturucu satmadığını söyledi. Zanlılar adliyeye sevk edildi. Nurullah A. tutuklanırken, diğer iki zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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