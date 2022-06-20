Kocası meğer kadınmış! Aylarca bir erkekle evli olduğunu zanneden kadın şok edici gerçekle bakın nasıl yüzleşti "Birlikte olmadan önce..."
Kocası meğer kadınmış! Aylarca bir erkekle evli olduğunu zanneden kadın şok edici gerçekle bakın nasıl yüzleşti "Birlikte olmadan önce..."
Endonezya'da yaşayan N.A. isimli kadın, Mayıs ayında internet üzerinden tanışıp flört etmeye başladığı kişiyle evlendi. Evliliklerinin 10. ayında, kocasının aslında bir erkek olmadığını öğrenen kadın neye uğradığını şaşırdı.