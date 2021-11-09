Kocasına canlı yayında otopsi yaptılar! Bu korkunç gösteriye katılmak isteyenler ise 500 dolar ücret ödedi!

Koronavirüse yakalanan 98 yaşındaki David Saunders yaşamını yitirdi.

Eşi ise başka insanlara faydalı olabilmek için eşinin cenazesinin araştırmalarda kullanılmasına onay verdi. Kadın eşi üzerinde yapılacak incelemeler ile ölümlerin önüne geçilebileceğini düşünüyordu.

Ancak yaşlı adamın otopsi görüntüleri paralı bir televizyon kanalında bilet karşılığı izletildi. ABD medyasında yer alan habere göre canlı otopsi gösterisinin biletleri 500 dolara satıldı.

GÖRÜNTÜLERİN TELEVİZYONDA YAYINLANMASIYLA ÖĞRENDİLER

David Saunders'ın ailesi ve eşi 17 Ekim'de gerçekleşen otopsiden televizyonda yayınlanan görüntülerle birlikte haberdar olduklarını söyledi.

Cenaze evinin yöneticiliğini yapan Mike Clark, ABD basınına yaptığı açıklamada "Bu beyefendinin hak ettiği şekilde saygıdeğer bir yolla gömülmesinin engellenmesi ve ailesine yaşatılanlar çok üzücü" ifadesini kullanırken talihsiz adamın cenazesini Las Vegas merkezli Med Ed Labs şirketine teslim edilmek üzere hazırladıklarını söyledi.