Kocasinan’da bir günde 20 çift mutlu yuvaların temelini attı

Evlilik tarihlerinin özel bir anlam taşımasını isteyen 20 çift, gün, ay ve yıl olarak tersten yazıldığında da aynı tarihe rastlayan 02.02.2020 tarihinde hayatlarını Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu'nda birleştirdi.

Evlilik kurumunun devam etmesi ve aile bağlarının güçlenmesi için projeler üreten Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilikte örnek olacak çalışmalara imza atıyor. Yeni evlenen çiftlere "Nikah Seti" hediye eden ve bunu bir gelenek haline getiren Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin en mutlu günlerini, verdiği hediyelerle taçlandırıyor. Mutlu çiftlerin nikah akitlerini gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Akılda kalması ve özel bir anlam ifade etmesi bakımından 02.02.2020 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını belediyemizde kıydık. Kocasinan Belediyesi olarak 02.02.2020 tarihinde 20 çiftin nikahına ev sahipliği yaptık. Modern nikah salonumuzla genç çiftlerimize hayatlarının en mutlu anlarında nezih bir ortam sunuyoruz. Ayrıca çiftlere içinde; Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı ve Türk Bayrağı bulunan "Nikah Seti" hediye ediyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu bir ortamda mutlu yuvalar kurmaları için her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Evlenen bütün çiftlerimize vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile yuvası kurmalarını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; "Evlenen çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içerisinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." diyerek tamamladı.

Kaynak: İHA