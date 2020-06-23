Kocasinan’da yenilenen Ihlamur Köprüsü trafiğe açıldı

Kocasinan Belediyesi, Kayseri'nin en işlek köprülerinden biri olan ve birçok noktayı birbirine bağlayan Ihlamur Köprüsü'nü yenileyerek, vatandaşların hizmetine sundu. Çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha konforlu bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını ve ulaşımdaki kaliteyi dünya standartlarından bir adım daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri'nin Ihlamur Köprüsü'nde gerçekleştirdiği çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni Kocasinan çalışmalarımızla büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşanıyor. Bu değişimi ulaşımdaki rahatlıkla da hissettirmek için hız kesmeden devam ettiriyoruz." dedi. Daha modern ve daha konforlu bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; "İlçe genelinde tüm yolları, dünya standartlarından bir adım daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Bu sebeple yolların kalitesini artıracak yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan biri olan çevreye duyarlı ve yüzde yüz yerli üretim olan "Asfalt Plenti" ile konforlu ulaşım imkanı sunuyoruz. Yeni ve modern araçlarımızla birlikte hızlı bir şekilde yol ve asfalt çalışmaları yapıyoruz. Bu doğrultuda yenileme çerçevesinde Ihlamur Köprüsü'nde gece-gündüz demeden çalışarak, yeniden hemşehrilerimin hizmetine sunduk. Özellikle daha çevreci belediyecilik ilkesiyle dünya standartlarındaki Geogrid donatılı terro bloklu sistemiyle köprünün çevresini hem daha estetik hem daha uzun ömürlü hem de daha güvenilir hale getirdik. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve konforlu bir Kocasinan sunmak içindir. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Öte yandan Kocasinan'a yeni ve modern bir çehre kazandırmak için gece-gündüz demeden çalışan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ihlamur Köprüsü'nde ilk olarak 780 metreküp freze (ömrünü tamamlamış asfalt sökümü) çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından 18 bin 500 ton hafriyat kaldırılıp, yerine 17 bin ton dolgu malzemesi serildi. Sonrasında bin 900 ton temel malzeme ve bin 400 ton plentmiks karışımı serilerek, asfaltta hazır hale getirildi. En son olarak ise bin 300 ton binder asfalt serilen köprü, yol çizgi çalışmaları tamamlanarak trafiğe açıldı. Ekipler, ayrıca köprünün çevresine 420 metrekare Geogrid donatılı terro bloklu sistemi uygulayarak, köprüyü hem daha uzun ömürlü hem daha güvenilir hale getirdi.

Kaynak: İHA