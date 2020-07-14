Kocasinan’ın Yavuz Mahallesi’nde kentsel dönüşüm ihalesi yapıldı

Kocasinan Belediyesi'nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri daha hayata geçiyor. Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yavuz Mahallesi'nde 1 blok 72 dairenin kat karşılığı ihalesini gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, meclis salonunda gerçekleşen ihaleye 4 firma katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, ihalenin Yavuz Mahallesi için somut adımların başlangıcı olduğunu ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesi için gayret ettiklerini vurguladı. Kocasinan'ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel dönüşümün gerekli olduğuna sıklıkla dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; "Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir. Kentsel dönüşümle ilgili Yavuz Mahalle'mizde ilk adımı attık. İlçe sakinlerimizin daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için Kocasinan'da daha modern binalar inşa ediliyor. Çok hızlı bir şekilde konutlar yükseliyor. Yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurma noktasında olağan gayretlerle çalışmalarımız devam ediyor."

Encümen huzurunda açık artırma usulüyle gerçekleştirilen 1 blok 72 dairenin kat karşılığı ihalesi kapsamında toplam 20 daire (3+1), 6 daire (2+1) ve 175 bin Türk Lirası ile en yüksek teklifi veren Borsa Halıcılık firması oldu. Kocasinan Belediyesi, ayrıca15 gün içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakılan Zümrüt Mahallesi'nde bulunan sosyal konut arsasının satışından 8 milyon 100 bin Türk Lirası gelir elde etti.

Kaynak: İHA