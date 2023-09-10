Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ile Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımın Kalecisi Hacı Ömer Arslantürk'ün içinde bulunduğu Down Futsal Milli Takımı, 2021 yılında olduğu gibi 2023 yılında da Avrupa Şampiyonu...

İhlas Haber Ajansı
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Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ile Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımın Kalecisi Hacı Ömer Arslantürk'ün içinde bulunduğu Down Futsal Milli Takımı, 2021 yılında olduğu gibi 2023 yılında da Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye'ye ve Kayseri'ye büyük gurur yaşattıkları için Arslantürk ve Arı'yı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü'nün sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ve Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımın Kalecisi Hacı Ömer Arslantürk'ün içinde bulunduğu Milli Takım, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın final maçında kalede geçit vermeyerek, Portekiz'i 2-1 yendi ve Avrupa Şampiyonu oldu. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve yönetimi başta olmak üzere sporcumuz Arslantürk ve bütün oyuncuları yürekten kutluyor, Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takım ve Antrenörümüz Uğur Arı ile bütün teknik ekibi tebrik ediyorum. İkinci defa bize bu gururu yaşattıkları için emeği geçen herkes teşekkür ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılması ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesi için her zaman desteklerimiz artarak sürecek. Kocasinan Spor Kulübü'nde özel çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyoruz. Hizmetlerimizle özel çocuklarımız, büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey yok. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sporun farklı branşlarında destekler veriyoruz. Bireysel spor, futbol ve diğer alanlarda destekler devam ediyor. Özel kardeşlerimizin, hayatlarını renklendirmek ve spora yönlendirebilme noktasında katkılarımız devam ediyor. Sadece bu alanda değil, birçok alanda onların her zaman yanlarındayız" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, başarılı sporcular için her zaman desteklerin süreceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takım ve Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ise spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, şampiyonlukta Başkan Çolakbayrakdar'ın büyük payı olduğunu söyledi.

Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu

Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu

Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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