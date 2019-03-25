Kocasinan’nın kırsal mahallelerinde tarım ve hayvancılık alanında büyük atılım

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde her bölgenin tarım, ziraat ve hayvancılık alanında kendine özgü ürünlerini ön plana çıkartacak ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayatlarına değer katacak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Kırsal mahalleleri ziyaret etmeye devam eden Başkan Çolakbayrakdar, hafta sonu Hasancı, Obruk, Kuşçu, Mollahacı, Höbek, Yüreğil, Eyim, Koçcağız, Amarat ve Barsama Mahallelerini ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar, Önceki Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ile birlikte Hasancı Mahallesinde Obruk ve Kuşçu mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, bütün mahallelerin ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini vurgulayarak, "Hedefimiz Kocasinan'ı geleceğe taşımak ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmektir. Özellikle tarım, hayvancılık ve ziraatın yoğun olduğu bir bölgeyiz. Kayseri'nin tarım, hayvancılık ve ziraatının yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Bu alanlarda geriye kalan yüzde 80'lik kısmını ise şehrin 15 ilçesi yapmaktadır. Bundan dolayı tarım ve hayvancılık başta olmak üzere her alanda projeler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda hem şehrin ekonomisini büyütmek hem de çiftçilerimizi geleceğe daha iyi imkanlarla taşımak için yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bunlardan en önemlisi yeni dönemde Tarımda Dijital Dönüşüm Projemiz ile Kayseri'mizi tarım şehri yapacağız. Proje, tarım, hayvancılık ve ziraatla uğraşanları teknoloji ile buluşturacak. Ayrıca tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını artırarak devam ettiriyoruz. 10 bin dönüm arazide ekinezya, lavanta, adaçayı, kekik ve nane gibi 5 ürünün Kocasinan bölgesinde yetiştiğini gösterdik. İnşallah yeni dönemde binlerce dönüm arazide bu bitkileri yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu ürünler sayesinde hem kozmetik, hem de tıp alanında yeni bir iş kolunun önünü açmış olacağız. Böylelikle çiftçilerimizin alın teri emeğine karşılık ekonomik olarak daha fazla katkı sağlayacağız. Bir diğer yandan ise yenilikçi belediye olarak yapmış olduğumuz uygulamayla sağlıklı nesiller yetiştirmek adına tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayını ektik ve bu yıl yeni mahsul ürünleri çiftçilerimize dağıtacağız. İnşallah yeni dönemde tarım, hayvancılık ve ziraatı ön plana çıkartacağız. Her bölgenin kendine özgü özelliğiyle tarım, ziraat ve hayvancılığı ön plana çıkartacak ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayatlarına değer katacak projeleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de yapılan yatırımlarla kırsal mahallelerde hizmetlerin zirve yaptığını belirtti.

Önceki Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise ülkenin istikrarı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ardından Kırsal Mahallelerden Mollahacı'yı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, burada bölge sakinlerinin taleplerini ve beklentilerini dinledi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan bölgesinde 48 adet kırsal mahalle bulunduğunu ifade ederek, Kocasinan'ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini ifade etti. İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallelerimizin her birinin birbirinden farklı ihtiyaçları var. Bu mahallerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için belediyemizin bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz adında birimimiz var. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz sadece bu 48 mahallenin ihtiyaçlarına cevap veren bir birimdir. Her geçen gün müdürlüğümüzün hem bütçesini artırıyor, hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, kendine özgü özelikleriyle daha huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda mahallemizin bu zamana kadar birçok talebini yerine getirdik. Bundan sonra da mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı kucaklayarak hizmet aşkı ile koşturmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sonrasında Başkan Çolakbayrakdar, Höbek, Yüreğil, Eyim, Koçcağız ve Amarat Mahallelerine giderek, burada da vatandaşların taleplerini dinledi. Son olarak Barsama Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, burada vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılandı.

Geçen yıl mahalleye Barsama Mesire Alanı kazandırdıklarını ve mesire alanına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı daha yaşanılabilir ilçe haline getirmeye gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Mahallelerimizin her birini Yeni Kocasinan'a hazırlamak için aralıksız çalışıyoruz. Bu kapsamda her mahallemize kendine özgü ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler yaptık. Özellikle mahallemize doğayla iç içe olan bir sosyal yaşam alanı kazandırdık. Bu bağlamda daha güzel Kocasinan için hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de inşallah program dahilinde yapacağız" diye konuştu.

Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi'nin çalışmalarından memnun kaldıklarını belirterek, hizmetlerinden dolayı Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA