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Kocasından şiddet gören hamile kadın camdan atlamaya çalıştı! Komşuların polise ihbarı hayatını kurtardı

Gündeme bomba gibi düşen görüntü brezilya’nın Rio de Janeiro kendinde gerçekleşti. Koca tarafından dövülen 10 haftalık hamile kadın evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışıyor. 2 yıllık ilişkileri süresince defalarca şiddet gören kadın komşularının polise ihbarı sayesinde hayatta kalıyor.

Kocasından şiddet gören hamile kadın camdan atlamaya çalıştı! Komşuların polise ihbarı hayatını kurtardı

Cumartesi günü Rio de Janeiro'nun Duque de Caxias kasabası sakinleri bu çirkin olayı telefonlarına kaydediyorlar.  Videoda yer alan karelerde Maria Jose’nin (35) sol bacağını pencereye koyduğu görülmekte. Hamile kadın, kocası Vitor Batista (32) tarafından başı tutularak içeriye doğru çekiliyor.

Diğer bir videoda hamile anne pencere pervazından geriye doğru eğilmiş şekilde görünüyor. Daha sonra pencereyi kapatmaya çalışan Batista karısını kendisine doğru çekiyor. Komşular olaya tanık oldukları anda polise haber veriyorlar. Olay yerine gelen polis Batista’yı polis merkezine götürdü.

DEFALARCA ŞİDDET GÖRDÜM

Bir televizyon kanalına açıklamada bulunan Jose, iki yıllık ilişkileri süresince kocasının kendisini defalarca dövdüğünü belirtti. Önceki ilişkisinden ötürü; kendisini ve 4 yaşındaki oğlunu tehdit ettiği iddia edildi.

Kocasından şiddet gören hamile kadın camdan atlamaya çalıştı! Komşuların polise ihbarı hayatını kurtardı

KOCAM ÇOK KISKANÇ

Daha önce de kaçmak için  pencereden atladığı belirtilen Jose, kocasının çok kıskanç ve sahiplenici olduğunu, işe gitmesi için dışarı çıkmasına bile izin vermediğini söyledi.

Kocasından şiddet gören hamile kadın camdan atlamaya çalıştı! Komşuların polise ihbarı hayatını kurtardı

DEĞİŞEBİLECEĞİNE İNANDIM

Bu zamana kadar sürekli eşinden şiddet gören ancak değişebileceğine inandığını söyleyen Jose, tüm bu çabalarına rağmen eşinin saldırganlığının devam ettiğini söyledi.

Kocasından şiddet gören hamile kadın camdan atlamaya çalıştı! Komşuların polise ihbarı hayatını kurtardı

KOMŞULAR ARAMASAYDI BELKİ ÖLMÜŞ OLACAKTI

Komşularının Jose’nin hayatını kurtardığını söyleyen Polis şefi Fernanda Fernandes,”Belki de komşular polisi aramamış olsaydı ve olanları kameraya almasaydı, kurban hayatta kalamayacaktı" dedi.

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