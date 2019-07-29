Kocasını başka kadınla yakaladı! Dehşeti yaşadı Zonguldak Ereğli'de, A.K. adlı kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi L.K.yı, iddiaya göre ayrılmalarına neden olan C.Y. adlı kadın ile uygunsuz vaziyette araçta yakaladı. A.K., darba uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu.

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Olay, akşam saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin Radar mevkiinde gerçekleşti. İ İddiaya göre A.K isimli kadın., boşanma aşamasındaki eşi L.K.yı aracının içinde ayrılmalarına sebep olduğu iddia edilen C.Y. isimli kadın ile uygunsuz şekilde yakaladı. TARTIŞMA SONRASI DARBA UĞRADI, ŞİKAYETÇİ OLDU Yaşanan tartışmanın ardından L.K., eşi A.K. ve ablası A.S.yi darbetti. A.K., ardından ablasıyla birlikte Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşi L.K.dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Etiketler : kavga, zonguldak, ereğli, darp



