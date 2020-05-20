Kocasını kaybettiği koronavirüsü 38 günde yendi

YALOVA'da, koronavirüse yakalanan Mehmet Esen (70) hayatını kaybederken, diyabet hastası eşi Türkan Esen (79), 38 günlük tedaviyle sağlığına kavuşup, taburcu oldu.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan Mehmet Esen, 6 Nisan günü nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Esen, Yalova Devlet Hastanesi Pandemi Kliniği'nde tedavi altına alındı. 4 gün sonra da diyabet hastası eşi Türkan Esen'e iştahsızlık ve halsizlik şikayetleriyle başvurduğu hastanede, koronavirüs teşhisi konuldu.

Aynı hastanede tedavi gören çiftten Mehmet Esen, 10 Mayıs günü hayatını kaybetti. Türkan Esen ise 38 gün süren mücadelesini kazanarak hastalığı yendi. Esen, hemşirelerin alkışlarıyla taburcu oldu.

'EŞİMİ KAYBETTİM VE BUNALIMA GİRDİM'

Türkan Esen, "Hastalığım dolayısıyla iştahım kesildi ve yemek yiyemedim. Bunalıma girdim. Yeğenlerim geldi ve beni apar topar hastaneye götürdüler. Orada görevlilerin hiç beklemediğim ilgilerine hayran kaldım. Sabahları ve akşamları, halimizi hatrımızı sordular. Beni çok memnun ettiler. Hastane diye korkuyordum ama korktuğum kadar değilmiş. O kadar çok ilgi gördüm ki anlatamam. Orada eşimi kaybettiğim için bunalıma girdim" diye konuştu.

Esen, "Yatağımla beraber beni diyalize götürdüler ve hep iyi karşıladılar. İlgi mükemmeldi. Sağlık Bakanlığı'na ve tüm çalışanlarına ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: DHA