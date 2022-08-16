Kocasını öldürenlerin isimlerini duymaya dahi tahammül edemedi! Ece Erken mahkeme salonunda düşüp bayıldı!

Ece Erken’in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasının ilk duruşma sırasında baygınlık geçirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Kocasını öldürenlerin isimlerini duymaya dahi tahammül edemedi! Ece Erken mahkeme salonunda düşüp bayıldı!

Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Bakırköy’de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak cinayete kurban gitmişti. 19 sanıklı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayan davada Ece Erken fenalık geçirerek bayıldı. Ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül Adliye önünde açıklama yaptı.

Kocasını öldürenlerin isimlerini duymaya dahi tahammül edemedi! Ece Erken mahkeme salonunda düşüp bayıldı!

"BAŞINI SANDALYEYE VURDU"

Ece Erken’in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, “Duruşma öncesinde müvekkilimin çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Fakat sanıkların ifadeleri ve olay anlatımları sırasında müvekkilimin başı dönerek düştü. Başını sandalyeye vurdu, dayanamadı. Çünkü ifade sırasında da ara ara dayanamıyordu zaten, müdahale ediyordu, doğru olmadığını ifade ediyordu.

Kocasını öldürenlerin isimlerini duymaya dahi tahammül edemedi! Ece Erken mahkeme salonunda düşüp bayıldı!

En son dayanabileceği nokta bu oldu. Dolayısıyla bu duruşmanın devamını sonuna kadar getiremedi. Zaten bayıldığı için kollarından kaldırarak getirdik. Arka kapıdan çıkışını yaptık, hemen yanına gitmem gerekiyor. Hastaneye doğru geçtiler. Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. O esnada gördüm. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek” dedi.

Kocasını öldürenlerin isimlerini duymaya dahi tahammül edemedi! Ece Erken mahkeme salonunda düşüp bayıldı!

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uzun süredir paylaşım yapmayan Farah Zeynep Abdullah nefes kesti! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı! "Haşlandığımın fotoğrafı"
Uzun süredir paylaşım yapmayan Farah Zeynep Abdullah nefes kesti! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı! "Haşlandığımın fotoğrafı"
Gündüz kuşağının efsane ismi Serap Ezgü'nün kızına bakın! Mezun olduğu üniversite şaşkına çevirdi, güzelliği büyüledi!
Gündüz kuşağının efsane ismi Serap Ezgü'nün kızına bakın! Mezun olduğu üniversite şaşkına çevirdi, güzelliği büyüledi!
58'lik Yonca Evcimik'ten sütyenli pozlar! Çıplak göbeği herkesi mest etti! "Bu yaşta bu kaslar ne?"
58'lik Yonca Evcimik'ten sütyenli pozlar! Çıplak göbeği herkesi mest etti! "Bu yaşta bu kaslar ne?"
En büyük kaygısını açıklayan Cem Adrian, "Allah başka dert vermesin" dedirtti! Duyanlar anlam veremedi! "Gerçekten bu mu?"
En büyük kaygısını açıklayan Cem Adrian, "Allah başka dert vermesin" dedirtti! Duyanlar anlam veremedi! "Gerçekten bu mu?"
"Türkiye'ye gelir mi?" İskoçya'da ücretsiz ped dönemi resmen başladı!
"Türkiye'ye gelir mi?" İskoçya'da ücretsiz ped dönemi resmen başladı!
Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı!
Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı!
2 küçük çocuğunu boğarak öldüren, sonra televizyona çıkıp onları gözyaşları içinde arayan narsist katil bir annenin suç dosyası...
2 küçük çocuğunu boğarak öldüren, sonra televizyona çıkıp onları gözyaşları içinde arayan narsist katil bir annenin suç dosyası...
Son dakika | Bakanı Nureddin Nebati açıkladı! RADAR'a takıldılar: Araç alım satımında spekülasyon yapanlara işlem başlatıldı
Son dakika | Bakanı Nureddin Nebati açıkladı! RADAR'a takıldılar: Araç alım satımında spekülasyon yapanlara işlem başlatıldı
Prof. Dr. Naci Görür, Marmara depreminin şiddetini açıkladı! Depremin vuracağı ilçeleri tek tek saydı: "Minimum 7.2, maksimum 7.6"
Prof. Dr. Naci Görür, Marmara depreminin şiddetini açıkladı! Depremin vuracağı ilçeleri tek tek saydı: "Minimum 7.2, maksimum 7.6"
Tesla insansı robotların yetenekleri ürküttü! Elon Musk resmen duyurdu!
Tesla insansı robotların yetenekleri ürküttü! Elon Musk resmen duyurdu!
İnsanları öldürüp etlerini yiyen, kafataslarını süsleyip yastık gibi kullanan kabile ve ürpertici gerçekleri...
İnsanları öldürüp etlerini yiyen, kafataslarını süsleyip yastık gibi kullanan kabile ve ürpertici gerçekleri...
Suriyelilerin geri dönüşünde kritik detay: İlk geri dönüşler üç bölgeye olacak!
Suriyelilerin geri dönüşünde kritik detay: İlk geri dönüşler üç bölgeye olacak!