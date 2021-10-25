Kocasının başka kadınlarla seks yapmasına izin veren kadından şaşırtan ifadeler: Kocama %100 güveniyorum, evliliğimizi çok daha güçlü hale getirdiğini düşünüyorum

The Sun'da yer alan habere göre ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Monica Huldt, isimli kadın, kocası John'un başka kadınlara seks yapmasına izin verdiğini, bu durumun evliliklerini güçlendirdiğini söylüyor.

Bir pornografik sitesinden ayda yaklaşık olarak 150 bin dolar kazanan 37 yaşındaki Monica Huldt ve 40 yaşındaki kocası John arasındaki ilişki geniş yankı buldu.

Monica bu duruma ilişkin olarak, "Kocamın üçlü seks yapmakla ilgilendiğini her zaman biliyordum ama gerçekten oturup bunu yapmaktan ciddi şekilde bahsetmemiştik" dedi.

Doğdu ülke İsveç'te böyle bir duruma izin verilmediğini söyleyen Monica, “Üstelik bir Katolik olarak yetiştirildim, bu yüzden evde seks süper bir tabuydu, büyüyen erkeklerle çıkmama bile izin verilmiyordu." diye konuştu.

"KOCAMA GÜVENİYORUM"

Monica kocasına güvendiğini belirterek şunları söyledi:

"Kocama yüzde 100 güveniyorum ve evliliğimize başkalarını dahil etmenin seks hayatımızı çok harika kıldığını ve genel olarak evliliğimizi çok daha güçlü hale getirdiğini düşünüyorum."