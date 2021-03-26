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Kocasının cesedini evde sakladı

Japonya'da adı açıklanmayan bir kadın, kocasının cesedinin tabuta sığmayacağını düşündüğü için odada öylece bıraktığını açıkladı.

Kocasının cesedini evde sakladı

Japonya Aichi eyaletinde akılalmaz olay meydana geldi. 63 yaşındaki adı açıklanmayan kadın ölmüş kocasının cansız bedenini evde sakladığı gerekçesiyle tutuklandı. 63 yaşındaki kadın, polise verdiği ifadesinde, bir gün eşini evde ölü bulduğunu ve olayın ardından hiçbir şey yapmadan oturma odasından uzaklaştığını itiraf etti.

CANSIZ BEDENİ KIZLARI FARK ETTİ

Kadın, eşinin cansız bedeninin tabuta sığmayacağını düşündüğü için cesedi odada bıraktığını söyledi. Söz konusu olay, çiftin kızlarının eve gelip babalarının cansız bedenini fark etmesiyle ortaya çıktı. Olayın ardından yapılan incelemede ölü adamın bedeninde herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı.

Yapılan ön incelemeye göre şahsın 27 Şubat-23 Mart arasında öldüğünün tahmin edildiği açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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