Kocasının cinsellikteki istekleri pes dedirtti! Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye mide bulandıran itiraf! “Eşim cinsel ilişkide üzerine idrarımı yapmamı istiyor…” Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar şaşırtmaya devam ediyor. Bir sosyal medya kullanıcısının itirafları okuyanlar şoka soktu. Bir takipçi: “Eşim cinsel ilişkide üzerine idrarımı yapmamı istiyor…” itirafını yaptı.

1 7 Ünlü psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen soru ve itirafları paylaşmaya devam ediyor.