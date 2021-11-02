Kocasının terfi almasını isteyen kadının itirafı şoke etti! "Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor"

Twitter'da insanların isimlerini gizleyerek itiraflarda bulunduğu bir sayfada, akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

KOCASININ PATRONUYLA BİRLİKTE OLUYOR

Kadın bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda, iş yerinde kocasının sürekli terfi aldığını söyledi. Olayın çarpıcı kısmı ise kadının, kocasının patronu ile ilişkisi olduğunu söylemesi ve eşinin bu yüzden terfi aldığını itiraf etmesi oldu.

TERFİ BAHANESİYLE KOCASINI EVDEN UZAKLAŞTIRDILAR

Kocasının bu durumu bilmediğini ve kendi çabası ile terfi aldığını söyleyen kadın, yasak aşkının birkaç yıldır sürdüğünü belirtti. Kadın ayrıca, kocasının terfi aldıkça daha fazla çalıştığını, bu sebeple evden uzaklaştığını ve sevgilisiyle daha fazla ilişkiye girebildiğini söyledi.

Kadının itirafı sonrasında birçok kişi, kocanın ilişkiyi bilmemesinin mümkün olmadığını, karşılıklı menfaatler nedeniyle görmezden geldiği yorumunu yaptı.